Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Papiere des Chip-Riesen NVIDIA hätten in den vergangenen Tagen ihre Talfahrt fortgesetzt. Seit dem 52-Wochen-Hoch habe der Titel einen intakten Abwärtstrend ausgebildet und mittlerweile knapp 65 Prozent eingebüßt. Aus charttechnischer Sicht spreche daher derzeit nur wenig für eine Trendwende. Die Analysten würden sich davon unbeeindruckt zeigen.So hätten die Experten von J.P. Morgan NVIDIA mit "overweight" eingestuft und ein Kursziel von 220 Dollar ausgerufen. Sie hätten insbesondere auf den Rückenwind für NVIDIA bei PC-Spielen hingewiesen. Darüber hinaus werde der Halbleiterriese weiterhin ein starkes Wachstum im Rechenzentrumssegment erfahren, was unter anderem auf die Stärke des Automobil- und Enterprise-Geschäfts von NVIDIA zurückzuführen sei. Nicht zuletzt würden auch die neuen Gaming-Produkte des Unternehmens bis 2023 starke Nachfragekatalysatoren sein."NVIDIA ist unserer Meinung nach gut positioniert, um weiterhin von den großen langfristigen Trends in den Bereichen KI, High Performance Computing, Spiele und autonome Fahrzeuge zu profitieren", habe J.P. Morgan gesagt. "Unterm Strich: NVIDIA ist seinen Konkurrenten weiterhin 1-2 Schritte voraus, was die Einführung von neuen GPUs, Software und Ökosystemen betrifft", hätten die J.P. Morgan-Strategen geschlussfolgert.Noch optimistischer präsentiert hätten sich die Analysten von Citibank mit einem Kursziel von 248 Dollar. Das liege ganze 98 Prozent über dem Kurs vom Montag. Auch sie hätten NVIDIAs Stärke im Rechenzentrum betont. Zudem arbeite der US-Konzern "hart und schnell", um Kunden angesichts der Einschränkungen in China alternative Produkte anzubieten.Anleger bleiben daher unverändert an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 27.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.