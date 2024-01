Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (15.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät zum Kauf der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).NVIDIA sei der unangefochtene Marktführer in den Bereichen Super Copmuting und Deep Learning. Das sichere dem Chip-Konzern nicht nur beim Training der KI-Modellen von Big-Tech-Konzernen gigantische Erlöse, sondern erschließe auch in anderen Sektoren aussichtsreiche Umsatzquellen - beispielsweise im Healthcare-Bereich.Laut J.P. Morgan dürfte die anhaltende Nachfrage nach Rechenpower in den Bereichen der KI-Medikamentenforschung, der Genomik oder der Diagnostik bereits heute über eine Milliarde Dollar in die Kassen von NVIDIA spülen. "Wir sind der Meinung, dass dieser Bereich nun zu den Top 3 Umsatzquellen innerhalb von Nvidias Datacenter-Geschäft gehört", hätten die Analysten geschrieben, die hier künftig weitere Wachstumschancen erwarten würden.Insbesondere im Bereich der Medikamentenforschung seien durch die KI ganz neue Möglichkeiten entstanden, so J.P. Morgan. Und natürlich habe NVIDIA auch hier ein Angebot parat: Die generative KI-Plattform BioNeMo. Sie biete eine Reihe an Services für die Entwicklung und den Einsatz kundenspezifischer KI-Grundlagenmodelle für die Arzneimittelforschung und sei erst kürzlich in die Beta-Phase überführt worden.Rechenpower für die Cloud, den Automotive-Sektor und Healthcare - das seien die drei wichtigsten Endmärkte für die KI-Beschleuniger und Plattformen von NVIDIA. Dabei sei man nun auch im Healthcare-Bereich ganz vorne mit dabei, was langfristig eine weitere diversifizierte Umsatzquelle eröffne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.