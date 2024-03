Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Keynote von NVIDIA-Chef Jensen Huang zur Eröffnung der Entwicklerkonferenz GTC am gestrigen Montagabend sei die Aktie des Halbleiter-Spezialisten am Dienstag zunächst etwas schwächer in den Handel gestartet. Im weiteren Tagesverlauf sei ihr allerdings ein Rebound und der Sprung in die Gewinnzone gelungen.Rückenwind würden dabei weitere Details zum neuen KI-Chip namens Blackwell liefern, den Huang am Vorabend bei der konzerneigenen Entwicklerkonferenz präsentiert habe. Der NVIDIA-Chef habe den Chip dabei als "Antrieb einer neuen industriellen Revolution" durch KI bezeichnet. Das System sei beim Training von künstlicher Intelligenz vier Mal leistungsstärker als die aktuelle Generation namens Grace Hopper.In einem-Interview mit Jim Cramer habe Huang am Dienstag nun auch Hinweise verraten, was der neue KI-Superchip kosten solle. "Der hier wird 30.000 bis 40.000 Dollar kosten", habe er gesagt, während er einen der neuen Blackwell-Chips hochgehalten habe. "Wir mussten eine neue Technologie erfinden, um das zu ermöglichen." Schätzungsweise 10 Milliarden Dollar hätten die Forschungs- und Entwicklungskosten betragen, so der CEO.Der Preis deute darauf hin, dass der Chip, der für das Training und den Einsatz von KI-Software wie ChatGPT heiß begehrt sein dürfte, in einem ähnlichen Preisbereich liegen werde wie sein Vorgänger, der H100 oder die Hopper-Generation, die nach Schätzungen von Analysten zwischen 25.000 und 40.000 Dollar pro Chip gekostet habe. Die Hopper-Generation, die 2022 eingeführt worden sei, habe für die KI-Chips von NVIDIA einen erheblichen Preisanstieg gegenüber der vorherigen Generation bedeutet.würden Anbieter wie Dell, HP oder Super Micro Computer spezielle KI-Server bauen, in denen bis zu acht NVIDIA-GPUs verbaut seien.Auch vonseiten der Analysten sei am Dienstag weitere Unterstützung gekommen: Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe nach Tag 1 der GTC-Konferenz die Kaufempfehlung bestätigt und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel habe Analyst Toshiya Hari von 875 Dollar auf 1.000 Dollar erhöht.Viel fehle der Aktie bis zu der magischen 1.000-Dollar-Marke aber ohnehin nicht mehr. Nach der jüngsten Verschnaufpause knapp unterhalb des neuen Rekordhochs vom 8. März bei 974,00 Dollar habe sich der Kurs am Dienstag im Tagesverlauf wieder rund zwei Prozent ins Plus gekämpft. Er ringe nun bereits wieder mit der 900-Dollar-Marke.Angesichts der großen Nachfrage nach den KI-Chips des Konzerns scheine eine Fortsetzung der Rekordjagd nur eine Frage der Zeit zu sein.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)