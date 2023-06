unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Was für eine Rally! Für knapp 110 USD habe es die NVIDIA-Aktie im vergangenen Herbst nach einer krassen Korrektur kurzzeitig gegeben. Mittlerweile haätten Anleger den Kurs des KI-Chip-Giganten auf ein neues Allzeithoch getrieben. 437,21 USD habe das Tageshoch am Freitag gelautet! Das reiche jetzt aber auch mal, oder?Skeptiker würden jedenfalls zu bedenken geben, dass die NVIDIA-Aktie inzwischen richtig, richtig teuer sei. Das jucke aber Anleger kaum merklich. NVIDIA sei derzeit unter den fünf wertvollsten Unternehmen der USA und der Hype gehe weiter. Rückenwind erhalte die Aktie nun durch eine Analysteneinschätzung. Vom Investmentbanking-Unternehmen Evercore heiße es, wir würden gerade erst die Spitze des generativen KI-Eisbergs sehen und NVIDIA habe "noch viel Spielraum nach oben". NVIDIA sei ein Top-Tipp und das Kursziel werde um 10% von 500 auf 550 USD erhöht.Auch Jefferies habe neulich notiert, NVIDIA sei in den frühen Anfängen der KI mit seinem Ökosystem "bei weitem führend" und habe das Kursziel von 472 auf 500 USD angehoben. Und Bernstein bezeichnet habe das Unternehmen als "immer noch die beste KI-Option" (Kursziel: 475 USD) bezeichnet.Klar, die Vergangenheit habe gezeigt: Auch Korrekturen könnten bei NVIDIA ziemlich deutlich ausfallen. Aber die Langfristperspektiven seien sehr spannend und kurzfristig gebe es charttechnisch eigentlich keinen Grund, Gewinne vom Tisch zu nehmen. Ergo: laufen lassen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU