Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

370,55 EUR -0,83% (31.05.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

401,11 USD +2,99% (30.05.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (31.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die starken Unternehmenszahlen vom Chip-Hersteller NVIDIA hätten den Hype um künstliche Intelligenz-Technologien noch mal befeuert. Doch es gebe auch warnende Stimmen dazu. Sam Altman, CEO von OpenAI sei einer von vielen Unterzeichnern des offenen Briefes von der Organisation "Center of AI Safety" mit Sitz in San Francisco.Eine Kernaussage darin lasse auf jeden Fall aufhorchen. "Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie Pandemien oder Atomkriege." Etwa 375 Professoren und Wissenschaftler seien Unterzeichner dieses Aufrufs.Sicherlich seien die Gefahren der Gestaltung von Fake-News und gefälschten Fotos mittels KI gestiegen. Deswegen sei auch durchaus nachvollziehbar, dass solche Dinge reguliert werden müssten, um diesen Missbrauch vorzubeugen. Die EU gehe bereits diesen Weg und wolle noch in diesem Jahr dazu ein Gesetz vorlegen. Dies dürfte nicht zum Nachteil von KI-Unternehmen sein. Ganz im Gegenteil - eine Vielzahl von Anwendungen werden zum Nutzen vieler sein. Ob beim Vereinfachen von Geschäftsprozessen, oder beim autonomen Fahren, oder in der Medikamentenforschung - die Einsatzmöglichkeiten von KI seien fast unbegrenzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: