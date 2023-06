Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Was sei wirklich los im Silicon Valley? Investoren-Legende Andreas Thümmler sei direkt vor Ort gewesen und berichte vom extremen Fortschritt und zügelloser KI-Genies.Sei das KGV für NVIDIA zu hoch gewesen? Vielleicht auf dem Papier und gestern, aber nicht in der neuen Realität. Über Nacht hätten Analysten ihre Gewinnschätzungen teils verdoppelt und ihre Umsatzschätzungen um rund 40% erhöht! Spannend: NVIDIA steigere seine Erlöse rasant, halte die Kosten allerdings unten. Die US-Tech-Szene eskaliere richtig. "Das halbe Valley nimmt Psychedelics, und das in großen Mengen. Quasi auf jedem Tech-Event werden LSD und MDMA herumgereicht", erzähle Investoren-Legende Andreas Thümmler, der mit Deals wie Yamba Milliarden bewege und selbst gerne gefeiert habe, doch nun Whiskey aus seiner eigenen Destillerie St. Kilian vorziehe. Passend dazu kokettiere gerade Elon Musk mit bewusstseinserweiternden Substanzen als Alternative zur neuen AR-Brille von Apple.Wie stark verändere die KI in diesen Stunden die Welt? Multimillionär Thümmler sei die Tage direkt im Silicon Valley gewesen und habe in 40 Meetings mit einem ex-OpenAi-Entwickler und Stanford-Professoren gesprochen. "Wow, die künstliche Intelligenz ist nicht mehr aufzuhalten. Florian, das ist kein Strohfeuer, sondern wird stark wachsen, bis 2030 und darüber hinaus." Der Wirtschaftsinformatiker sei fasziniert: "Was früher Theorie war, wird vor unseren Augen Realität: Es wurde gewissermaßen das menschliche Gehirn mit seinen Trillionen Verbindungen nachgebaut. Wir erleben den Siegeszug der KI über das menschliche Gehirn."Fazit: "Da kommt etwas extrem Disruptives auf uns zu - fast in Lichtgeschwindigkeit." Kurzfristig sehe er Chancen, da die KI etwa Hautkrebsscreening per Smartphone ermögliche, doch er warne, dass die US-Tech-Szene unter Einfluss von LSD und Co "unglaubliche Dinge" entwickele, doch der langfristige Impact auf die Welt noch nicht klar sei, was in Kauf genommen werde.Für ihn spiele die Tech-Musik eher in den USA oder Asien. Denn: "Deutschland fällt auch wegen einer wirschaftsunfreundlichen Politik immer weiter zurück. Viele meiner Freunde sind bereits in die Schweiz ausgewandert. Auch ich sehe die Gefahr, dass Deutschland technologisch unbedeutend wird und am Ende primär vom Tourismus leben muss."Aber auch kleine US-Start-ups müssten derzeit kämpfen. Thümmler sage dem "AKTIONÄR Hot Stock Report": "Mein US-Besuch hat mir verdeutlicht, wie groß die Krise bei vielen Start-ups ist. Eine Finanzierung zu erhalten ist für kleine, unprofitable Firmen quasi nicht mehr möglich - und 80, 90 Prozent der Start-ups sind defizitär. Langfristig profitieren davon die großen Tech-Player wie Alphabet und Microsoft, die Know-how günstig aufsaugen." (Analyse vom 10.06.2023)Hinweis: Alphabet, NVIDIA und Palantir befinden sich im Depot 2030.