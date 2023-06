NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

412,34 USD +0,28% (29.06.2023, 17:23)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Weder das US-Handelsministerium noch NVIDIA hätten den Bericht von "Wall Street Journal" über eine Verschärfung der Exportkontrollen für KI-Chips bestätigt, was eine Abschätzung des potenziellen Risikos zu einer sehr theoretischen Übung mache, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er schätze aber, dass die maximale Auswirkung 700 bis 800 Mio. USD oder weniger als 10% des Umsatzes von Rechenzentren betragen würde. Die tatsächliche Auswirkung würde allerdings wahrscheinlich geringer ausfallen. Während die Besorgnis über die chinesischen Exportkontrollen die NVIDIA-Aktie kurzfristig belasten könnte, bleibe der allgemeine Tenor der Nachfrage deutlich nach oben und nach rechts gerichtet. Moore bleibe recht optimistisch im Hinblick auf die kurzfristigen Ergebnisse, selbst angesichts dieser zusätzlichen Herausforderungen, die er nicht als eine große Störung ansehe.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die NVIDIA-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 500 USD bestätigt. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:377,65 EUR +0,20% (29.06.2023, 17:37)