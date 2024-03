Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.03.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Angesichts der Fahnenstangen bei KI-Aktien hatten wir vor vier Wochen an gleicher Stelle vor Korrekturen gewarnt, so Christian Scheid, Verantwortlicher Redakteur beim "ZertifikateJournal", in seiner aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).Insbesondere die NVIDIA-Aktie habe sich zuletzt nochmals derart nach oben geschraubt, dass der Chipkonzern gemessen am Börsenwert sogar beinahe Apple eingeholt hätte.Nun sei die Verschnaufpause da. Am vergangenen Freitag sei es für NVIDIA um 5,5 Prozent nach unten gegangen - der größte Tagesverlust seit Mai vergangenen Jahres. Dabei hätten sich 128 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung in Luft aufgelöst. Ausgehend vom Rekord seien sogar deutlich mehr als 200 Mrd. Dollar futsch gewesen - ohne nennenswerte Nachrichten eine doch recht beachtliche Entwicklung.Der Chart zeige nun eine massive rote Kerze, die für eine Ermüdung der Rally spreche. Kein Wunder: Ausgehend vom Januar-Tief habe sich die NVIDIA-Aktie allein in diesem Jahr bis zum 8. März verdoppelt. S&P 500 in diesem Jahr eine Kurssteigerung um 2,7 Prozentpunkte beschert und damit stärker zur Rally beigetragen als die 496 kleinsten Werte im Index. Der Rückgang am Freitag sei der stärkste Rücksetzer seit Mai 2023 gewesen, als die Aktie um 5,7 Prozent gefallen sei.Aufgrund des scharfen Rücksetzers ist eine anhaltende Konsolidierung in den kommenden Tagen und Wochen wahrscheinlich, so Christian Scheid, Verantwortlicher Redakteur beim "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: