Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unverändert zu kaufen.67 Prozent habe der GAFAM-Index (Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple und Meta) allein in den vergangenen zwölf Monaten zugelegt. Die Magnificent 7 kämen auf ein Plus von 75 Prozent - und es wären noch mehr, wenn Tesla nicht so schwach gelaufen wäre. Was gehe noch 2024? BlackRock habe eine klare Meinung.Der weltgrößte Vermögensverwalter habe seine Einschätzung für amerikanische Aktien von "neutral" auf "übergewichten" aufgestuft. Heiße: BlackRock erwarte, dass sich die Aufwärtsdynamik des S&P 500 in den nächsten sechs bis zwölf Monaten fortsetzen werde, da sich die Inflation abkühle und die US-Notenbank die Zinssätze sehr wahrscheinlich senke."Die von der Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz angetriebene Rally dürfte steigen, wenn die Inflation weiter zurückgeht, die FED die Zinsen senkt und der Markt an seinem rosigen Makroausblick festhält", so die BlackRock-Strategen.Die Märkte würden mit einem Soft-Landing rechnen, also mit einer milden, kaum spürbaren Rezession. "Dabei dürfte die Inflationsrate nach Einschätzung der Anleger auf zwei Prozent fallen. Damit stimmen wir für dieses Jahr überein, was die Aktienkurse befeuern wird. Doch langfristig erwarten wir nicht, dass die Inflation langfristig auf diesem Niveau bleibt."NVIDIA, Amazon, Apple, Meta, Alphabet und Microsoft sind allesamt laufende Empfehlungen des "Aktionär" - und nach wie vor ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link