Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Erholung bei der NVIDIA-Aktie habe nicht lange gewährt. Der Titel befinde sich auf dem besten Weg, sein bisheriges Jahrestief zu unterschreiten. Gestern nach Schließung der US-Börsen sei es fast sieben Prozent abwärts gegangen, nachdem das Papier im regulären Börsenhandel 2,42 Prozent eingebüßt habe. Die Hintergründe.In einer SEC-Mitteilung habe der Chip-Gigant mitgeteilt, dass die US-Regierung nun eine Genehmigungspflicht für zukünftige Exporte nach China (einschließlich Hongkong) und Russland verlange, um das Risiko zu verringern, dass die Produkte vom chinesischen Militär verwendet würden. Die neuen Exportkontrollen würden unter anderem NVIDIAs neue Hopper H100-GPUs und Ampere A100-GPUs betreffen.NVIDIA erwarte, dass es im laufenden Quartal Umsatzeinbußen von bis zu 400 Millionen Dollar in China haben werde. Die neue Regel gelte auch für Verkäufe nach Russland, aber NVIDIA habe angegeben, dort keine zahlenden Kunden zu haben."Wir arbeiten mit unseren Kunden in China zusammen, um ihre geplanten oder zukünftigen Einkäufe mit alternativen Produkten zu befriedigen, und suchen nach Lizenzen, wenn Ersatz nicht ausreicht", habe ein NVIDIA-Sprecher gegenüber dem Finanzportal "CNBC" gesagt.Neueinsteiger warten ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte könnten aufgrund der günstigen Bewertung der NVIDIA-Aktie und der attraktiven Wachstumschancen in den Bereichen Data-Center, Automotive und Omniverse dabei bleiben, sollten jedoch den Stopp bei 125,50 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte