Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie gehöre dieser Tage zu den absoluten Anleger-Lieblingen und eile von Rekordhoch zu Rekordhoch. Mitten in die Euphorie hinein veröffentliche ein renommiertes Wirtschaftsmedium einen Artikel mit der Schlagzeile "NVIDIA verkaufen". Ein Scherz? Nein! Tatsächlich würden gleich diverse Gründe genannt, die gegen die Aktie sprechen könnten.Mehr als 700 USD koste inzwischen eine NVIDIA-Aktie. Alphaville, ein bekannter Blog der Financial Times, in dem sich in der Vergangenheit u.a. an Wirecard abgearbeitet worden sei, sei allerdings skeptisch, was die weiteren Aussichten betreffe. Nach der Überschrift heiße es gleich mal: "Sanktionsrisiken, selbstfinanzierte Nachfrage, Kunden, die zu Konkurrenten werden Sagen Sie es nur nicht den Aktionären."Neun Monate sei es her, dass außer Morningstar ein Analyst eine Verkaufsempfehlung veröffentlicht habe. Alphaville habe dann aber doch eine weitere kritische Einschätzung gefunden. Während Barclays die Aktie zwar empfehlet, gebe es aus der Anleihen-Abteilung eine Warnung. Das Wachstum durch KI sei demnach voll eingepreist und werde künftig moderater ausfallen, weil nach der Trainingsphase für neue KI-Modelle der Bedarf an Rechenpower wohl sinken werde, heiße es.Hinzukämen zunehmende Konkurrenz durch andere Mitbewerber und Kunden sowie mögliche Probleme bei der Monetarisierung von LLMs, die auf der Nachfrage nach GPUs lasten könnten. Momentan werde NVIDIAs Marktanteil auf 98% geschätzt. Dieser Anteil dürfte eher sinken. Zumal diverse Big-Tech-Konzerne, die Großkunden von NVIDIA seien, an eigenen Chips arbeiten würden.Ein Teil der Umsätze bei NVIDIA würde zudem von eigenen Start-ups stammen. Dazu komme beim US-Konzern noch das latente China-Risiko.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link