Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Chip-Gigant dürfe sich auf neue Kapazitäten bei seinem Hauptlieferanten freuen. Das sei nötig: Alleine im zweiten Quartal habe NVIDIA unvorstellbare Massen an KI-Chips verkauft.Meta Platforms, Tesla oder BMW würden immer mehr Chips für die Künstliche Intelligenz ordern. Alleine im zweiten Quartal habe NVIDIA Hardware für Rechenzentren im Wert von 10,3 Mrd. USD verkauft. Omdia habe nun das Gewicht berechnet.900 Tonnen des KI-GPU H100 seien demnach an Kunden verschickt worden - das entspreche dem Gewicht von 300 ausgewachsenen Elefanten. Ein einzelner H100 bringe rund drei Kilo auf die Waage, womit rund 300.000 der für NVIDIA so lukrativen GPUs verkauft worden seien.Der Run auf KI-GPUs sorge mittlerweile für Lieferengpässe, was etwa Tesla-CEO Elon Musk bemängele. Doch NVIDIA-Partner und Chiplieferant TSMC erweitere nun offenbar seine Fertigung in Arizona. Governor Katie Hobbs habe heute in Taipei gesgat, dass derzeit solche Gespräche mit dem Unternehmen geführt würden. Dabei handele es sich im Fabriklinien für das Chip-Packaging, was sich als Flaschenhals im Fertigungsprozess für NVIDIA KI-Chips herausgestellt habe. Auch Apple gehöre zu den Kunden von TSMC. Lieferengpässe könnten sich offenbar noch bis zu 18 Monaten hinziehen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link