ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.08.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Auf die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal hatte die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) am vergangenen Donnerstag zunächst mit einem deutlichen Kurssprung reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer starken Eröffnung (+6,6%) seien die Notierungen bis auf das neue Rekordhoch bei 502,66 USD gestiegen, bevor es zu einer Tagesumkehr gekommen sei. Dabei seien die Kurse wieder unter die runde 500er-Marke zurückgefallen und hätten die Intraday-Gewinne bis zur Schlussglocke nahezu vollständig abgegeben. Zum Wochenschluss seien am Freitag schließlich weitere Abgaben von 2,4% gefolgt.Ausblick: Trotz des festeren Wochenstarts am gestrigen Montag habe sich das Chartbild durch den jüngsten Rücksetzer kurzfristig zunächst eingetrübt. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müssten die Papiere nun über das Juli-Hoch bei 480,88 USD und das Verlaufshoch vom vergangenen Dienstag bei 481,87 USD steigen - was den Kursen per Tagesschluss bislang noch nicht gelungen sei. Darüber wäre anschließend ein Anstieg bis zur runden 500er-Marke möglich, die zusammen mit dem neuen Rekordhoch bei 502,66 USD eine Doppelhürde bilde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe derweil die Juli-Abwärtstrendgerade im Bereich von 456,00 USD im Fokus, die gestern als Unterstützung habe behauptet werden können. Sollten die Kurse unter diesen Halt fallen, könnte ein Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei 442,06 USD) und des Juni-Hochs bei 439,90 USD folgen. Darunter wäre dann eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zur oberen Begrenzung des "alten" Aufwärtstrendkanals bei 420,00 USD möglich. Drehe die Aktie dort nicht nach oben, müssten weitere Abgaben bis zur 400er-Marke oder - im Fall einer größeren Korrektur - bis zur mittelfristigen 100-Tage-Linie (379,18 USD) einkalkuliert werden. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:433,90 EUR +0,22% (28.08.2023, 09:27)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:468,35 USD +1,78% (28.08.2023, 22:00)