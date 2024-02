Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.02.2024/ac/a/n)



Amazon sei vor wenigen Tagen in den Dow Jones aufgenommen worden. Dafür habe das Papier der Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance weichen müssen, die erst vor einigen Jahren den Aufstieg geschafft habe. Mit dem Wechsel nehme die Gewichtung des Einzelhandels in dem altehrwürdigen Aktienbarometer mit seinen sonderbaren Regeln zu.Amazon sei aber nicht nur der wichtigste Onlinehändler der Welt. Daneben gelte der Konzern als einer der führenden Player im Geschäft mit Cloud-Diensten, das derzeit vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitiere. Der Hype um KI-Anwendungen und der damit verbundene Wandel der US-Wirtschaft kämen nun also auch beim weltweit bekanntesten Aktienindex an.Ob und wann auch NVIDIA in den Dow Jones aufgenommen werde, stehe in den Sternen. Eines sei jedoch sicher. Der Hype um die Aktie scheine keine Grenzen zu kennen. Nach Vorlage der Zahlen habe der Börsenwert um satte 271 Mrd. Dollar zugelegt. Damit sei der erst 20 Tage alte Rekord von Meta (plus 196,8 Mrd. Dollar) schon wieder getoppt worden. Der KI-Boom sorge weiterhin für kräftiges Wachstum bei NVIDIA. Im vergangenen Quartal habe sich der Umsatz auf 22,1 Mrd. Dollar mehr als verdreifacht. Analysten hätten im Schnitt nur mit 20,4 Mrd. Dollar gerechnet. Der Quartalsgewinn sei sogar von 1,4 Mrd. auf knapp 12,3 Mrd. Dollar nach oben gesprungen. Auch dieser Wert habe deutlich über den Erwartungen gelegen.Zwischenzeitlich habe die Marktkapitalisierung von NVIDIA sogar die Marke von zwei Billionen Dollar übersprungen. Das sei in den USA zuvor nur Apple und Microsoft gelungen. Auf diesem Niveau habe die Aktie nun erst einmal eine Verschnaufpause mehr als verdient. (Ausgabe 08/2024)