Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinesische Gamer müssten nun mehr als den doppelten Listenpreis für die Flaggschiff-Grafikkarte von NVIDIA bezahlen. Grund dafür sei das neueste US-Exportverbot für Technologie des aus geopolitischer Sicht größten Rivalen. Die NVIDIA-Aktie halte sich trotz dieses Rückschlags weiterhin wacker über der 400-Dollar-Marke.Die Preise für die ein Jahr alte GeForce RTX 4090, die ursprünglich mit 1.599 Dollar gelistet gewesen sei, lägen jetzt bei bis zu 3.970 Dollar auf Alibabas Taobao-Marktplatz, da Händler beginnen würden, sie aus dem Verkauf zu nehmen.Die RTX 4090 sei die Spitzen-GPU von NVIDIA und ein begehrtes Objekt für Gamer weltweit. Aber sie dürfe jetzt ohne eine Lizenz der US-Regierung nicht mehr nach China exportiert werden, da ihre Leistung den von amerikanischen Beamten festgelegten Schwellenwert überschreite, habe NVIDIA in einer Meldung diese Woche erklärt.Die Absicht Washingtons mit den Einschränkungen bestehe darin, zu verhindern, dass Chinas Militär auf Ausrüstung zugreifen könne, die bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Anwendungen helfen könne, wobei spezialisierte Beschleunigerchips wie NVIDIAs A800 im Fokus stünden. Desktop-PCs, die die RTX 4090-Karte in ihren Spezifikationen enthalten würden, seien immer noch bei einigen chinesischen Händlern erhältlich, unterlägen jedoch weiterhin den US-Einschränkungen, so NVIDIAs Erklärung.Die NVIDIA-Aktie stecke die Exportbeschränkungen im schwachen Gesamtmarktumfeld bislang erstaunlich gut weg, was als positiv zu bewerten sei.Anleger, die bereits investiert sind, halten an ihrer bestehenden Position fest, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 20.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.