NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

152,20 USD -1,60% (31.08.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (01.09.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: US-Chipaktien fallen wegen neuer Exportbeschränkungen - AktiennewsDie Aktien von US-Chipherstellern fallen heute im vorbörslichen Handel, nachdem die US-Behörden Maßnahmen ergriffen haben, so die Experten von XTB.Die Vereinigten Staaten hätten Exportbeschränkungen nach China und Russland für einige Produkte von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) verhängt, habe das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Die Beschränkungen würden Chips für Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz sowie einige andere Hochleistungsprodukte betreffen. Damit solle verhindert werden, dass diese Chips illegal für militärische Zwecke abgezweigt würden, zum Beispiel für die Entwicklung von Hightech-Waffen. Unternehmen, die weiterhin Chips nach China würden exportieren wollen, müssten eine spezielle Lizenz beantragen.NVIDIA habe erklärt, dass es dies anstrebe, aber nicht sicher sei, ob die US-Behörden die Ausnahmegenehmigung erteilen würden. Das Unternehmen habe gesagt, dass die Beschränkungen es im laufenden Quartal 400 Millionen Dollar an Einnahmen kosten könnten.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:141,94 EUR -5,50% (01.09.2022, 13:01)