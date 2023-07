Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

382,80 EUR -1,82% (06.07.2023, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

415,91 USD -1,72% (06.07.2023, 17:23)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Trotz seiner kontroversen Preispolitik würden Videospieler dem Chip-Hersteller NVIDIA die Treue halten. Das Unternehmen könne sich klar gegenüber Mitstreiter AMD behaupten. Ein Blick auf die Statistiken zeige deutlich, wie groß die Kluft zwischen den beiden Rivalen tatsächlich sei.NVIDIAs Freude dürfte kaum zu bremsen sein, wenn man einen Blick auf die jüngste Hardware-Umfrage von Steam werfe. Im Juni 2023 beherrsche der Tech-Riese den Markt mit einer überwältigenden Dominanz: Ganze 76,05 Prozent der Steam-Spieler würden auf eine Grafikkarte von NVIDIA setzen. Im Vergleich dazu habe sich AMD lediglich mit mageren 15,04 Prozent zufriedengeben müssen.Noch deutlicher werde das Machtgefälle, wenn man einen genaueren Blick auf die Rangliste der beliebtesten Grafikkarten der Steam-Spieler werfe. Erst auf dem 14. Platz tauche mit "AMD Radeon Graphics" ein Produkt des Rivalen auf - und selbst hierbei handle es sich größtenteils um die integrierte Grafikeinheit von Laptop- und Desktop-Chips, die bei einigen Modellen vorhanden sei.Die Vorherrschaft spiegele sich - gepaart mit dem KI-Hype - auch im Chartbild wider. Während die Aktie nur so vor Power strotze, müssten sich die Anleger trotz des positiven Supertrend-Indikators auf mögliche Ermüdungserscheinungen gefasst machen, da der Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal generiert habe. Die Aktie könnte nun eine kleine Verschnaufpause einlegen und die Unterseite des seit Januar gültigen Aufwärtstrendkanals testen. Zusammen mit dem Juni-Tief bei 373,36 Dollar ergebe sich dort eine aussichtsreiche Unterstützungszone, an der die Aktie ihre Rally fortsetzen könnte.Investierte Anleger lassen die Gewinne bei der NVIDIA-Aktie laufen, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link