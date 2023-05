Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sich auf die Zukunft freuen und sie aktiv mitgestalten, das sei das, was sich NVIDIA-CEO Huang selbst vorgenommen habe, als er 1984 die Uni verlassen habe. Jetzt habe er an der Universität Taiwan Berufsstartern bei einer Rede einen Rat gegeben.1984 habe Apple gerade die Revolution des PCs eingeleitet und nun sei 2023 ein perfektes Jahr, wieder eine Revolution beizuwohnen: "Der Neuerfindung des Computing." Die Künstliche Intelligenz sei in "jeder Art und Weise die Neugeburt der Computerindustrie."Der Milliardär verweise auf die "immensen Möglichkeiten" der KI. Ein Beispiel seien die für den Artikel per Midjourney und NVIDIA GPUs erstellten KI-Bilder. Wie uns der NVIDIA-Deutschland-Chef im Exklusivinterview bereits sagte, interessieren sich auch die Finanzbranche, die Industrie und Pharma verstärkt für die KI, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Huang habe jetzt in Taiwan gesagt: "Agile Firmen werden die Vorteile der KI nutzen und ihre Position schlagartig verbessern." Unternehmen, die den Trend verschlafen würden, würden hingegen verschwinden. Den Studenten rate er: "Lauf mit dem Fortschritt (wie es NVIDIA getan hatte). Geht nicht nur mit, rennt!"Dieser Optimismus erinnere an die Zeilen von Max Tegmark im Buch "Leben 3.0": "Wenn wir herausfinden, wie wir unseren Wohlstand durch Automatisierung mehren können, ohne dass es den Menschen dabei an Einkünften und Ziele mangelt, dann können wir eine phantastische Zukunft mit Freizeit und Überfluss für jeden schaffen." Habe die Menschheit dank KI-Roboter wieder mehr Zeit zum Denken und Müßiggang wie damals die alten Griechen, denen Sklaven alltägliche Arbeiten abnahmen? Erik Brynjolfsson träume vom "Digitalen Athen", in dem die KI fürs arbeite und die Menschheit wieder mehr Kunst, Philosophie und Spiele genießen könne.Während in Europa noch viel über die Risiken diskutiert werde, sei die KI in den USA nur noch schwer aufzuhalten, wie Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" gerade auch Investoren-Legende Andreas Thümmler sage. Er sei gerade im Silicon Valley gewesen: "Florian, das ist kein Strohfeuer", so Multimillionär.Die Experten von "Der Aktionär" würden Woche für Woche die beste Aktie der Welt suchen - doch sie sei schon immer da gewesen und auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR Hot Stock Report: NVIDIA. 6.700 Prozent Gewinn seit Erstempfehlung im Jahr 2015 bei 5,24 Euro.Die Experten von "Der Aktionär" würden flexibel reagieren, wenn nun plötzlich alle KI-euphorisch seien, die Depot-2030-Aktie NVIDIA habe seit Dezember mehr als 100 Prozent zugelegt, die Empfehlung Supermicro habe sich glatt verdoppelt. Unsere Strategie: Einen Teil der NVIDIA-Gewinne in einen anderen, noch weiter unten liegenden US-KI-Pionier investieren, der in wenigen Tagen wegen KI vor die Presse treten wird, so Florian Söllner von "Der Aktionär". Einfach hier freischalten und mit dem "Aktionär" smart in den jüngsten Depot-2030-Kauf investieren.Plus im Report: Ein Internet-Geheimtipp, dessen CEO uns gegenüber von "großem Potenzial" spricht und der jetzt auch "viel mehr" von der Künstlichen Intelligenz profitieren will, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: