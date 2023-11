Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zinssorgen am Markt würden sich in Luft auflösen - die Anleger würden bei etlichen Titeln beherzt zugreifen, der erste Schritt zu einer Jahresendrally sei getan. In diesem Umfeld sei auch NVIDIA wieder gefragt, der Top-Mover der ersten Monate des Jahres. Die 400-Dollar-Marke habe gehalten. Die Analysten würden viel Luft sehen.Viel habe nicht gefehlt und NVIDIA hätte mit einem Dip unter 400 Dollar ein massives Verkaufssignal ausgelöst. Dann wäre nämlich die Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation gerissen mit dem Kursziel von 300 Dollar.Nun gehe der Blick - zunächst jedenfalls - nach oben: NVIDIA notiere nur noch knapp unter dem GD100 (441,64 Dollar) und dem GD50 (443,90 Dollar). Gelinge das Break, warte als nächste Hürde die Marke von 480 Dollar. Danach stehe nur noch das Rekordhoch bei 502,66 Dollar im Weg.Allerdings komme es drauf an, ob NVIDIA mit seinen Zahlen für das dritte Quartal überzeugen könne. Die Analysten würden beim Umsatz dank KI-Boom eine enorme Steigerung von 170 Prozent auf 16 Milliarden Dollar erwarten. Beim EBITDA würden sie mit einem Plus von 415 Prozent auf 10 Milliarden und bei bereinigten Nettogewinn mit einem Zuwachs von 475 Prozent auf 8,4 Milliarden rechnen.NVIDIA liege seit der "Aktionär"-Empfehlung mit 215 Prozent im Plus. Andreas Deutsch von "Der Aktionär" stellt das Kursziel von 700 Euro für die NVIDIA-Aktie in Aussicht. (Analyse vom 02.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.