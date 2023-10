Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den beiden Hammer-Quartalen von NVIDIA hätten die Analysten ihre Schätzungen an die rasante Geschäftsentwicklung des Chip-Entwicklers angepasst. Immer wieder habe man dabei in den Studien gelesen, dass die Aktie von NVIDIA der Top-Favorit im Halbleitersektor sei - auch heute wieder.Die Analysten von Citi hätten in einer umfangreichen Branchenstudie am Dienstag ihre Ratings angepasst und noch einmal bestätigt, dass NVIDIA die Nummer Eins sei. Die Experten würden schreiben, dass sich der Fokus der Anleger nun auf Signale für die KI-Nachfrage bis zum Jahresende verschiebe, bevor dann wahrscheinlich mit der Einführung der B100-Grafikprozessoren im ersten Halbjahr 2024 der nächste große Katalysator für die NVIDIA-Aktie anstehe.Auch die Analysten der Bank of America hätten sich am Dienstag in einer Halbleiter-Branchenstudie zu NVIDIA geäußert. Sie sähen insbesondere Teilsegmente wie High-Performance-Computing und Cloud-Computing als aussichtsreich für die Anleger, da in diesen Bereichen bereits ein hohes Ausgabenwachstum sichtbar sei. Hier profitiere laut der BofA neben Broadcom und Marvell natürlich auch NVIDIA.Ihre Kursziele für NVIDIA hätten sowohl die Citi als auch die BofA nicht angetastet. Die Citi bleibe beispielsweise bei ihrem Kursziel von 630 Dollar und liege damit unter dem Analystenkonsens. Der Konsenszielkurs für die NVIDIA-Aktie liege bei 651,38 Dollar, was einem Ertragspotenzial von 43 Prozent entspreche.Die Analysten-Community sei unverändert voll des Lobes für NVIDIA - kein Wunder, bei der hervorragenden Geschäftsentwicklung und Berichten, welche auch mittelfristig eine anhaltend hohe Nachfrage bestätigen würden. Jüngst habe es beispielsweise Aussagen von TSMC-Insidern gegeben, die offengelegt hätten, dass der wichtige NVIDIA-Zulieferer seine CoWoS-Packaging-Kapazitäten innerhalb eines Jahres um 150 Prozent steigern wolle."Der Aktionär" rät, bei der NVIDIA-Aktie die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 10.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.