Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Das indische Unternehmen Yotta, Betreiber von zwei Rechenzentren, habe bei NVIDIA 16.000 GPUs im Wert von 500 Mio. USD geordert. Es sei der zweite Auftrag in dieser Größenordnung binnen eines Jahres. Das sei nur ein Vorgeschmack für das, was der Ausbau der Rechenzentren für den US-Chipkonzern bedeuten könne.Elon Musk habe sich festgelegt: "Irgendwann werden alle Rechenzentren KI-Center sein", so der Tesla-CEO im August. Weltweit gebe es knapp 8.000 Rechenzentren. Würden alle Zentren mit 16.000 GPUs ausgerüstet, wären das 128 Mio. Stück. Ein NVIDIA-GPU koste 30.000 USD - das ergebe einen Umsatz von 3,84 Bio. USD."NVIDIA-CEO Jensen habe gesagt, dass in den nächsten vier Jahren eine Billion Dollar für die KI-Aufrüstung von Rechenzentren investiert werden", so X-User The AI Investor. "Bei 3,84 Billionen Dollar würde es etwa zehn bis 15 Jahre dauern, dieses Ziel zu erreichen. Dies deckt sich mit der Vorhersage von Lisa Su (AMD-CEO, Anm. d. Red.), die von 400 Milliarden Dollar pro Jahr ausgeht."Zwar gebe AMD bei KI-Chips mittlerweile Gas, doch NVIDIA setze immer noch Maßstäbe. Der Löwenanteil der Einnahmen beim Rechenzentren-Upgrade werde demnach aller Voraussicht nach in die NVIDIA-Kasse fließen.Das Thema KI bleibte hochspannend und "Der Aktionär" für NVIDIA bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.