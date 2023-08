ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Behme der Chart die Zahlen vorweg? Das sei bei der NVIDIA-Aktie derzeit eine der spannendsten Fragen überhaupt. Doch der Reihe nach: Die letzte Analyse des Technologietitels von HSBC Trinkaus & Burkhardt stamme von Anfang Juni. Seither habe das Papier weiter eine sehr positive Entwicklung genommen. "Aufwärtsgaps, welche offenbleiben, sind ein Signal der Stärke." Für diese These liefere das Chartbild der letzten Monate ein idealtypisches Beispiel. Am aktuellen Rand sei es im Vorfeld der heutigen Quartalszahlen bereits zur Auflösung eines konstruktiven Konsolidierungsmusters gekommen. Schließlich könne die Kursentwicklung seit Mitte Juli als klassische Flagge interpretiert werden. Die "bullishe" Auflösung dieser trendbestätigenden Formation werde durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bestätigt. Darüber hinaus notiere der Trendfolger wieder über dem Schwellenwert von 1. Aus der Höhe der Flagge ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel von rund 520 USD, d. h. der NVIDIA-Aktie winke perspektivisch erneut ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 480,88 USD. Gleichzeitig biete sich die 38-Tage-Linie (akt. bei 443,34 USD) als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie:425,70 EUR +1,13% (23.08.2023, 09:09)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:456,68 USD -2,77% (22.08.2023, 22:00)