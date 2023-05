ISIN NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (26.05.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von HSC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.In diesem Jahr zähle die NVIDIA-Aktie wieder zu den absoluten Börsen-Highflyern. Die Trendwende hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt konstruktiv begleitet. Die entscheidenden charttechnischen Stichworte hätten damals inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie langfristige Konsolidierungsflagge gelautet. Dank der überzeugenden Quartalszahlen sei dem Technologietitel gestern der Sprung über das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 346,47 USD gelungen. Der Vorstoß in "uncharted territory" sei dabei mit einem riesigen Aufwärtsgap (306,07 USD zu 366,35 USD) geglückt, welches die Ambitionen der Bullen zusätzlich untermauere. Aber selbst für sich genommen stelle ein neues Rekordlevel eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Die nächsten Anlaufziele würden sich jenseits des alten Allzeithochs aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Abwärtsimpulses von November 2021 bis Oktober 2022 bzw. aus dem 161,8%-Pendant bei 437,52/493,76 USD ergeben. Das ehemalige Rekordhoch, welches zudem in die o. g. Aufwärtskurslücke falle, biete sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:353,00 EUR -0,35% (26.05.2023, 08:44)NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:379,80 USD +24,37% (25.05.2023, 22:00)