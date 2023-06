NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach dem Treffen mit Simona Jankowski, VP of Investor Relations, weiterhin mit "overweight" ein.Der über mehrere Quartale hinweg sichtbare Auftragsbestand von NVIDIA für sein Rechenzentrumsgeschäft stärke das Vertrauen in ein anhaltend starkes Wachstumsprofil, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass die H100-Lieferungen im zweiten Quartal und im zweiten Halbjahr 2023 weiter ansteigen würden, auch wenn die A100 weiterhin eine starke Nachfrage verzeichne.Angesichts der starken Nachfrage nach seinen Rechenzentrumsprodukten und dem starken Nachfragesog durch generative künstliche Intelligenz habe NVIDIA laut J.P. Morgan eine mehrquartalsübergreifende Auftragssicht. Darüber hinaus habe das Unternehmen eine Umsatzpipeline für den Automobilsektor in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar, die sich in den nächsten sechs Jahren entfalten werde, so die Firma. J.P. Morgan sei der Meinung, dass NVIDIAs Automobilgeschäft in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Umsatzsprung erleben sollte, wenn die Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz und Jaguar zur Aufteilung der Einnahmen zustande komme.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von NVIDIA weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:359,00 EUR -0,82% (07.06.2023, 16:57)