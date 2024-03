NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.03.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Starker Trend mit Schönheitsfehlern! Auf diesen einfachen Nenner lasse sich die charttechnische Situation der NVIDIA-Aktie bringen. Doch der Reihe nach: Im Verlauf des hochdynamischen Haussetrends habe der Technologietitel sein Allzeithoch bis auf 974 USD ausbauen können. Vor der runden 1.000er-Marke würden die Marktteilnehmer nun aber Respekt zeigen. Auf der Indikatorenseite schlage sich diese Entwicklung in einer negativen Divergenz seitens der Relativen Stärke (Levy) nieder. Gleichzeitig notiere der MACD so hoch wie niemals zuvor. Der Trend sei also nicht nur absolut intakt, sondern besitze auch einen gewissen Reifegrad. Wie lasse sich dieses Spannungsfeld lösen? Mit einem aktiven Money Management und nachgezogenen Stopps! Für diese Vorgehensweise gebe es noch einen weiteren Grund, denn nach dem "shooting star" der Vorwoche habe die Aktie in der letzten Woche einen Innenstab ausgeprägt.Charttechnisch sei also der Respekt vor der runden 1.000er-Marke ebenfalls hinterlegt. Als nachgezogene Stopp-Marke zur Gewinnsicherung sei die jüngste Aufwärtskurslücke bei 834,17/823,00 USD prädestiniert. Schließlich wäre bei einem Unterschreiten dieser Zone auch die jüngste "inside week" nach unten aufgelöst, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:839,40 EUR +1,04% (21.03.2024, 08:49)