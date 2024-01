Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

578,80 EUR +0,36% (30.01.2024, 21:39)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

628,76 USD +0,66% (30.01.2024, 21:24)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:
918422

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:
NVD

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:
NVDA

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA steige und steige. Nicht dass es derer bedurft hätte, aber Zahlen und Prognose von Super Micro Computer würden dem KI-Profiteur zusätzlichen Schub geben, würden die Aktie das nächste Rekordhoch erklimmen lassen. So viel wert wie heute sei NVIDIA nie zuvor gewesen. Und es sei durchaus möglich, wenn nicht gar wahrscheinlich, dass demnächst noch ein paar Milliarden an Börsenwert oben drauf kämen.Der starke Lauf der NVIDIA-Aktie habe sich am Dienstag mit einem weiteren Rekordhoch fortgesetzt. Auch wenn schon rasch danach Gewinnmitnahmen eingesetzt und das Papier des US-Chipherstellers zuletzt nur mit 0,2 Prozent auf 626 US-Dollar im Plus gelegen habe: Mit einem Aufschlag von etwas mehr als 26 Prozent im ersten Monat des laufenden Jahres sei NVIDIA damit erneut der größte Gewinner unter den großen Technologiewerten. Bereits 2023 sei das Unternehmen mit einem Kursanstieg um knapp 240 Prozent der erfolgreichste Titel im US-Technologieauswahlindex NASDAQ 100 gewesen.Anleger würden mit unverminderter Begeisterung auf den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) setzen. Und hier habe der Chiphersteller mit seinen leistungsfähigen Prozessoren für entsprechende Anwendungen die Nase vorn. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Technologien würden sich schon seit Langem für die Rechenarbeit beim Anlernen von KI bewähren.Inzwischen sei der Börsenwert von NVIDIA auf circa 1,55 Billionen Dollar gestiegen, womit sich der Konzern unter die ganz Großen gemischt habe. Aktuell rangiere das Unternehmen in dieser Wertung auf Platz fünf und liege damit weit vor der Facebook- und Instagram-Mutter Meta (1,03 Billionen) und dem E-Autobauer Tesla (610 Milliarden). Zudem habe NVIDIA den Abstand zu Amazon zuletzt kräftig verringert und das, obwohl der dessen Kurs ebenfalls stark angezogen habe. Allein in diesem Jahr habe der Chiphersteller um mehr als 200 Milliarden Dollar aufgeholt und sei derzeit nur noch rund 130 Milliarden Euro weniger wert.An die Spitze der wertvollsten Unternehmen habe sich seit ein paar Wochen Microsoft gesetzt und damit Apple auf Platz zwei verdrängt. Auch beim Software-Konzern, der nachbörslich über sein zweites Geschäftsquartal berichten werde, drehe sich derzeit für die Anleger alles um KI, während Apple mit seinen iPhones zuletzt nicht mehr so habe begeistern können. So habe der Börsenwert von Microsoft seit Ende 2022 um 70 Prozent auf etwas mehr als drei Billionen Dollar angezogen, während Apples Marktkapitalisierung im selben Zeitraum lediglich um 45 Prozent auf zuletzt 2,96 Billionen geklettert sei.NVIDIA werde erst am 21. Februar die Zahlen für das vergangene Jahr vorlegen und der Großteil der Aktienanalysten glaube daran, dass das Unternehmen bis dahin und auch danach seinen Lauf fortsetzen könne. Trotz der immensen Kursgewinne würden 58 der 64 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten das Papier zum Kauf empfehlen - nur einer rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei etwas mehr als 660 Dollar, wobei die Spanne hier von 410 Dollar bis 1100 Dollar reiche.NVIDIA zähle zu den größten Opportunitäten auf dem Kurszettel, nicht erst seit gestern. KI sei derzeit das dominierende Thema auf dem Parkett. Und NVIDIA gelte als einer der größten Profiteure. Ein anderer sei Super Micro Computer. Und SMCI zeige, dass es durchaus auch Aktien gebe, die NVIDIA alt würden aussehen lassen. SMCI sei seit der Aufnahme ins erfolgreiche "Aktionär"-Depot im April 2023 etwa dreimal so gut gelaufen wie NVIDIA selbst. Kein Grund, NVIDIA nicht zu haben.Investierte Anleger bleiben hier an Bord, so Leon Müller. (Analyse vom 30.01.2024)Mit Material von dpa-AFX