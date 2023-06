Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

369,40 EUR -4,68% (26.06.2023, 18:35)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

404,54 USD -4,16% (26.06.2023, 18:20)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (26.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA sei die US-Aktie 2023. Nach rund sechs Monaten habe der Titel 188% zugelegt und damit alle im NASDAQ 100 notierten Aktien weit hinter sich gelassen. Die starke Kursentwicklung habe nun eine spezielle Gruppe von Fonds angelockt.Nach Berechnungen von Bloomberg gebe es mittlerweile über 1.400 ESG-Fonds, die direkt NVIDIA-Aktien halten würden. Weitere 500 Fonds seien indirekt am US-Konzern beteiligt. Damit sei der Chiphersteller bei ESG-Investoren (ESG steht auf deutsch für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) beliebter als traditionelle grüne Unternehmen wie Tesla oder Vestas."NVIDIA ist zu einem regelrechten ESG-Liebling geworden", so Félix Boudreault, Geschäftsführer von Sustainable Market Strategies, zu Bloomberg. "Lächerlich ist das nicht. Das Unternehmen ist vorbildlich, wenn es um traditionelles ESG-Risikomanagement geht." Laut Boudreault könnte die KI-Revolution, wenn sie richtig gemacht werde, "tatsächlich massive positive Auswirkungen auf die Bewältigung der drängendsten Herausforderungen der Welt haben, seien es soziale oder ökologische."ESG spiele für viele Anleger eine immer größere Rolle. Sie könnten offensichtlich mit gutem Gewissen bei NVIDIA zugreifen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link