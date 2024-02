Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

652,80 EUR +1,18% (06.02.2024, 14:17)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

693,32 USD +4,79% (05.02.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA-Aktien seien gefragt wie lang nicht mehr. Im Tagestakt erklimme der Titel neue Allzeithochs. Inzwischen sei die Firma 1,7 Billionen US-Dollar wert - mehr als der Autobauer Tesla, auch mehr als Messenger-König Meta (u.a. Facebook, Instagram, WhatsApp) und beinahe so viel wie Amazon. Bis NVIDIA Amazon eingeholt sei, fehle nicht mehr viel. Es seien "nur" noch 56 Milliarden US-Dollar. Das "nur" klinge verrückt, doch die genannten Firmen, allesamt Part der Magnificent 7, würden in einer eigenen Liga spielen, seien inzwischen Billionen Dollar wert.Eine Firma spiele (noch) in einer anderen Liga. Zumindest was den Börsenwert anbelange. Super Micro Computer aus San Jose in Kalifornien bringe gerade einmal 37,1 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. Verschwindend wenig in Vergleich zu den 1.713 Milliarden von NVIDIA. Doch bei der Performance mache Super Micro Computer selbst die erfolgsverwöhnten NVIDIA-Aktionäre neidisch.Der Zeitraum im Chart sei bewusst gewählt. Denn am 18. April 2023 habe DER AKTIONÄR die Super Micro Computer-Aktie in sein Echtgeld-AKTIONÄR-Depot gekauft. Kaufkurs damals: 105,65 Euro. Kurs heute: 637,60 Euro. Mache ein Plus von 503 Prozent! In der gleichen Zeit seien NVIDIA-Aktien ebenfalls gut gelaufen. Aber eben nur gut und nicht herausragend. NVIDIA hätten sich um 152 Prozent verteuert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: