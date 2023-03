Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

239,00 EUR -0,89% (20.03.2023, 17:15)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

255,81 USD -0,56% (20.03.2023, 17:02)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Spannende Woche für die Künstliche Intelligenz: Chip-Platzhirsch NVIDIA lade zur großen Konferenz und profitiere von massiven KI-Investitionen seiner Kunden.Egal auf welche Art KI-Modell Firmen setzen würden, alle würden GPUs benötigen. Unangefochtener GPU-Marktführer sei NVIDIA. Marketwatch erwarte nun auf der Anfang dieser Woche startenden Entwicklerkonferenz GTC Details zum "Wettrüsten im Bereich Künstlicher Intelligenz". Firmen wie Alphabet, Meta und auch BAIDU würden versuchen, mit OpenAI zu konkurrieren, welche dank ChatGPT der KI gerade schneller als erwartet zum großen Durchbruch verhelfe.Citi habe erst am Freitag das Kursziel von NVIDIA von 245 auf 305 USD angehoben. Es werde erwartet, dass trotz Gegenwind in der Wirtschaft, weiter in KI investiert werde - die ja dazu beitragen könne, Kosten zu senken. Insbesondere die GTC sei ein "Schlüssel-Event" für die Branche.NVIDIA zeige vom 20. bis 23. März die faszinierenden Möglichkeiten, die sich dank der "Beschleunigung" der Rechenleistung ergeben würden. "Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, sich jetzt für die Zukunft zu rüsten", so der US-Konzern. Es würden 650 verschiedene Präsentationen und Sessions im Bereich Spracherkennung, Robotik, Gaming, Deep Learning und dem Metaverse erwartet. Spannend: Sprecher von Google, IBM, Nike, OpenAI und Amazon.com würden neue Ideen vorstellen.NVIDIA-Chef Huang habe jüngst gesagt: Weil ChatGPT jeden Softwareentwickler alarmiert und aufgeschreckt habe, ginge die Aktivität im KI-Sektor in den letzten Monaten "durch die Decke", was NVIDIA direkt antreibe, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2023)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link