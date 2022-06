Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten von Jefferies hätten aufgrund unterschiedlicher Bedenken die Aktie von NIVIDA von ihrer Favoritenliste gestrichen. Doch die langfristigen Trends würden noch immer für die NVIDIA-Papiere sprechen und die Sorgen rund um schwächelnde Konsumausgaben könnten übertrieben sein, wie der Notenbanker James Bullard jüngst angemerkt habe.Eine potenzielle Rezession und finanziell schwierigere Zeiten seien für Halbleiter-Aktien gefährlich, so Jefferies-Analyst Jared Weisfeld gegenüber CNBC. Gleichzeitig befinde man sich spät im Zyklus und schwächere Konsumausgaben bereiten Sorgen, so der Experte, denn NVIDIA sei zu großen Teilen auf das Geschäft mit PCs und Gaming-Grafikkarten angewiesen.Allerdings erlöse NVIDIA mittlerweile 45 Prozent der Gesamtumsätze im Data-Center-Geschäft, wo das Wachstum insbesondere aufgrund des anhaltenden Cloud-Wandels zuletzt stabil geblieben sei und dank langfristig starker Makro-Trends auch weiterhin überzeugen könne.So sei laut Synergy Research der gesamte Public-Cloud-Markt im ersten Quartal um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen. Das größte Wachstum habe dabei mit 36 Prozent das "Infrastructure-as-a-Service"-Segment verzeichnet - und damit genau der Bereich, in dem die Berechnungen vermehrt mit NVIDIA-Grafikprozessoren beschleunigt würden.Zudem habe der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, am Freitagabend gesagt, dass die Rezessionssorgen übertrieben seien. Dabei habe er sich auf die anhaltende Stärke der Verbraucher bezogen und ihre Fähigkeit, auch in Zukunft viel auszugeben. Unabhängig davon seien die Inflationserwartungen der Universität Michigan zurückgegangen, was darauf hindeute, dass die FED möglicherweise nicht so weit gehen müsse, wie einige befürchtet hätten, um die Inflation zu zügeln.Auch wenn aktuell der Gaming-Bereich etwas schwächele, dürfte die aufgeschobene Nachfrage die Umsätze im zweiten Halbjahr stützen. Die Aussichten im Datacenter-Geschäft würden dagegen nicht nur kurz- sondern auch langfristig hervorragend bleiben."Der Aktionär" rät Anlegern sich bei NVIDIA auf die Lauer zu legen und auf ein klares Kaufsignal zu warten, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 27.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link