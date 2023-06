Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sie sei die gefragteste Aktie am KI-Himmel: NVIDIA. Seit Jahresbeginn 166 Prozent im Plus, allein innerhalb der vergangenen Tage ein Zugewinn von über 40 Prozent. NVIDIA zeige: Börse könne fantastisch sein. Die Entwicklung des Kurses lege aber auch etwas anderes offen: Die Brutalität schneller Kursbewegungen - und damit verbundene Verluste. Wer im Tech-Sektor investiert sei, sollte diesen Umstand und einen damit in Zusammenhang stehenden Fakt nicht vergessen.Horrende Verluste - das sei, was einige Anleger zuletzt erlebt hätten. Zwischen Januar und Mai hätten sie mit Spekulationen auf NVIDIA 8,5 Milliarden US-Dollar verloren. Allein im Mai habe das Minus Daten von Ortex zufolge 3,6 Milliarden betragen. Sie hätten sich verspekuliert, indem sie Aktien des Spezialisten für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips leerverkauft hätten. Die sogenannten Shortseller würden gegen steigende und damit auf fallende Kurse wetten. Sie würden gewinnen, wenn andere verlieren würden - und würden entsprechend verlieren, wenn andere gewinnen würden. So krass wie bei NVIDIA hätten sie zuletzt wohl nur selten danebengelegen. Doch NVIDIA sei, anders als man angesichts dieser schwindelerregenden Zahlen vermuten könnte, bei weitem nicht die am stärksten geshortete Aktie in den USA.Was bei der Betrachtung der am stärksten geshorteten Aktien nicht überrasche: Es handele sich um die Titel, die gut gelaufen seien. Ganz vorne mit dabei auf der Beliebtheitsskala bei den Shortsellern: Die Aktie von Apple. Sie habe ganz aktuell ein neues Allzeithoch erklommen. Apple sei zudem das wertvollste Unternehmen der Welt, habe den "Trillion-Dollar-Club" gegründet, dem neben Amazon, Alphabet und Microsoft kurzzeitig auch - richtig - NVIDIA angehört(e). Auch Microsoft sei bei Shortsellern beliebt. Die Aktie habe ihr Hoch bisher (noch) nicht überwunden. Ebenfalls ganz vorn mit dabei: Tesla.Bei NVIDIA hätten sich Shortseller die Finger verbrannt. Der Anstieg werde sie aber vermutlich kaum abschrecken, eher schon anziehen. Denn in ihren Augen sei die Bewertung jetzt natürlich noch abstruser als zuvor. Auch bei Apple, Microsoft und Tesla würden Leerverkäufer auf eine Korrektur setzen. Angesichts der Dynamik bei diesen Titeln und am Gesamtmarkt sei es allerdings zumindest fraglich, ob ihr Timing geschickt sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.