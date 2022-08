Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA habe seit der Zahlenveröffentlichung vergangenen Mittwoch rund sieben Prozent an Wert eingebüßt. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Schwäche der Chip-Aktie vorerst anhalte. Langfristig bleibe die Wachstumsstory jedoch intakt. Zudem seien die Risiken seitens des Managements nun klar aufgezeigt worden.Eine einbrechende Krypto-Nachfrage, schwache PC-Verkäufe und hohe Preise für die alternde Grafikkartengeneration hätten das NVIDIA-Management zum Umdenken gezwungen. Mit einer Abschreibung auf die Lagerbestände in Höhe von 1,22 Milliarden Dollar sei den Veränderungen bei der Nachfrage und Fehlern bei der Preisbildung begegnet worden. Das habe die Bruttomarge im Q2 auf 45,9 Prozent gedrückt - üblich seien in den vergangenen Quartalen rund 67 Prozent gewesen.Im Earnings-Call habe es seitens NVIDIA-CEO Jensen Huang jedoch geheißen: "Wir glauben, dass unser langfristiges Bruttomargenprofil intakt ist. Die Abschreibung war also eine Gelegenheit für uns, angesichts der makroökonomischen Bedingungen die Größe des Angebots anzupassen."Niedrigere Verkäufe an Händler sowie Preisanpassungen (auch im laufenden Quartal) sollten zudem die aktuell hohen Lagerbestände an alten Grafikkarten leeren, um Platz für die nächste Generation zu schaffen, die Ende des Jahres erscheinen werde. "Wir gehen davon aus, dass all dies dazu beiträgt, dass wir im nächsten Jahr in einer guten Verfassung sind", so Huang.Neueinsteiger sollten damit weiterhin abwarten. Bereits investierte Anleger mit langem Anlagehorizont setzen unverändert auf die attraktiven Wachstumschancen in den Bereichen Data-Center, Automotive und Omniverse, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Mit einem 23er KGV von 34 bleibe die Aktie von NVIDIA im historischen Vergleich günstig bewertet. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: