Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA bleibe unter Druck, habe aber mit einem Kursplus von über vier Prozent am Freitag gezeigt, dass kurzfristig ordentlich Potenzial nach oben bestehe. Denn die Sorgen rund um das Gaming-Geschäft und die Grafikkarten-Nachfrage könnten bald in den Hintergrund treten.Davon würden sich jedenfalls die Analysten der Bank of America überzeugt zeigen, die nach einem Treffen mit NVIDIA-Finanzchefin Colette Kress insbesondere auf folgende zwei positive Trends hinweisen würden: Erstens dürfte sich laut Kress der Gaming-Channel bis Ende Januar größtenteils normalisiert haben. Zweitens stelle man bei der aktuellen RTX-40er-Serie eine solide Nachfrage fest.Zu dem Überhang an gebrauchten Grafikkarten nach dem Krypto-Crash und dem Ethereum-Merge sei bei dem Treffen zwar nicht näher gesprochen worden. BofA-Analyst Vivek Arya glaube dennoch, dass die Krypto-Eiszeit weitestgehend vorbei sei und eine starke Nachfrage nach den neusten NVIDIA-GPUs, namentlich der RTX 4090, RTX 4080 und der 4070 Ti, bestehe.Allerdings seien die Aussagen der Finanzchefin nicht neu. Bereits im Rahmen des Q3-Earnings-Calls habe Kress eine Normalisierung des Gaming-Geschäftes zum Ende des Q4 (bis Ende Januar) in Aussicht gestellt. Es scheine beinahe so, als ob die verunsicherten Anleger hier auf endgültige Zahlen des Chip-Herstellers warten würden, um nicht in eine Bullen-Falle zu treten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link