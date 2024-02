Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.02.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA versetze die Börsenwelt vor den Quartalszahlen, die am Mittwoch nach der US-Schlussglocke bekannt gegeben würden, in Aufregung.In der vergangenen Woche habe der Wochenchart eine interessante Formation gezeigt: ein "Doji", eine Kerze mit kleinem Körper und langen Schatten. Dieses Muster signalisiere eine gewisse Unentschlossenheit auf dem Markt.NVIDIA habe sich als wichtigster Akteur im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) erwiesen, was auch vom Markt erkannt werde. Seit dem Tiefstand im Oktober sei die Aktie um fast 600 Prozent gestiegen, was das hohe Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegele.Die Erwartungen für das vierte Quartal würden einen Gewinn je Aktie von 4,59 Dollar vorsehen, was einer Verfünffachung gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche. Für das Jahr 2023 werde ein Gewinn von 12,39 Dollar pro Aktie prognostiziert - fast viermal so hoch wie 2022 und fast elfmal so viel wie noch 2017.NVIDIA dominiere den Markt für GPU-Halbleiterchips und sei führend im Bereich der künstlichen Intelligenz. Doch mit dieser Position würden auch Herausforderungen kommen, darunter die Bewältigung der enormen Nachfrage und die Verteidigung des Marktanteils gegenüber Konkurrenten wie AMD und Intel.Trotz dieser Herausforderungen bleibt das langfristige Wachstumspotenzial von NVIDIA attraktiv, insbesondere angesichts seiner starken Position im KI-Markt, so die Experten von eToro. (Analyse vom 20.02.2024)