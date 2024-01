Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

546,10 EUR +3,94% (19.01.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

594,91 USD +4,17% (19.01.2024, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Run auf KI-Chips finde kein Ende. Einerseits laufe die Nachfrage nach Server-Superchips dank euphorischer Kunden wie Meta Platforms überraschend gut. Darüber hinaus winke ab 2024 der Start der KI im Smartphone und dem heimischen PC. Es zeichne sich ab: Der Boom der Künstlichen Intelligenz setze sich 2024 fort und es gebe sogar noch ganz neue Industrietrends und eine Beschleunigung im Endkundenmarkt.UBS habe die Auswirkungen der KI auf die "Ränder" untersucht. Spannend: 2024 werde der "Kick-off" für einen "industrieweiten Push" der neuen Generation von Smartphones mit KI-Power erwartet. Atemberaubend: Der 2023 gehypte Markt für KI-Server werde in diesem Jahr "nur" 100 Mrd. USD erreichen, während der Smartphone-Sektor satte 450 Mrd. USD groß sei. Dieser sogenannte "Edge-KI"-Markt werde 2024 beginnen und 2025 im Mainstream ankommen.Ähnlich wie Intel habe AMD nun eine 3-fach verbesserte NPU-Einheit vorgestellt. Gleichzeitig führe AMD Soft- und Hardware für Server-KI-Chips ein. Unternehmen wie AMD und NVIDIA würden weiter durchstarten. Das liege auch an Internet-Giganten und Firmen wie Tesla, die weiter hungrig auf neue KI-Berechnungen seien.Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg drücke das Gaspedal nun durch und habe gesagte: "Die KI ist so wichtig und die Chancen sind so groß." Er wolle die allgemeine KI AGI für jeden. Ziel: Jeder könne seine Werbung und Videos selbst auf Instagram und Facebook erstellen und smart platzieren. Jetzt verrate Zuckerberg: Meta Platforms werde Ende des Jahres 350.000 NVIDIA-Chips H100 installiert haben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link