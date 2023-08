unter folgendem Link.

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die gedrückte Stimmung an den Märkten im Anschluss an die Rede von FED-Chef Jerome Powell beim Notenbank-Treffen in Jackson Hole sei für die NVIDIA-Aktie alles andere als förderlich gewesen. Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick am Mittwochabend nach US-Börsenschluss habe der US-Chipkonzern die hohen Erwartungen regelrecht pulverisiert. Die meisten Analysten seien voll des Lobes für NVIDIA. Die Aktie habe daraufhin am Donnerstag zunächst bei 502,66 USD ein neues Rekordhoch markiert, habe einen Großteil der Gewinne im Tagesverlauf jedoch wieder abgeben müssen.Am Freitag habe sich dieser Trend fortgesetzt. Neben Anlegern, die angesichts des starken Laufs im Vorfeld der Zahlenvorlage und dem jüngsten Rekordhoch Gewinne mitgenommen hätten, habe dabei nun auch die eingetrübte Stimmung am Gesamtmarkt auf den Kurs gedrückt. Angesichts der starken Aussichten für den KI-Profiteur bleibe "Der Aktionär" jedoch klar bullish. Anleger sollten sich daher nicht aus der Ruhe bringen lassen und dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU