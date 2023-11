Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

447,75 EUR +0,09% (23.11.2023, 09:32)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

487,16 USD -2,46% (22.11.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Rücksetzer nach Zahlen - ChartanalyseDie NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) hat gestern mit Abschlägen von 2,5% auf die Quartalszahlen reagiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem Rückfall unter die runde 400er Marke sei die NVIDIA-Aktie im November in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei hätten die Kurse in Relation zum Oktober-Tief bei 392,30 USD in der Spitze 28,9% an Wert zugelegt und am Montag bei 505,48 USD sogar ein neues Allzeithoch markiert. Der nachhaltige Sprung über das August-Top seien den Notierungen allerdings nicht gelungen, denn nach den Quartalszahlen hätten die Papiere gestern 2,5% auf 487,16 USD abgegeben.Ausblick: Bei der NVIDIA-Aktie sei es gestern zu einem Rücksetzer gekommen, womit die November-Rally zunächst unterbrochen worden sei.Das Long-Szenario: Um an den vorherigen Aufwärtstrend anzuknüpfen, müssten die Kurse jetzt erneut über die runde 500er Marke ausbrechen. Dabei sollten per Tagesschluss auch das August-Top bei 502,66 USD und das neue Rekordhoch bei 505,48 USD überboten werden. Gelinge der Break, wäre - wie bei neuen historischen Höchstständen üblich - der Weg nach oben aus charttechnischer Sicht frei von weiteren Widerständen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: