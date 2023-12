Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (29.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktie von NVIDIA habe am Donnerstag einen weiteren kleinen Schritt in Richtung der charttechnisch wichtigen 505-Dollar-Marke gemacht. Rückenwind habe es durch einen Insiderbericht gegeben, der gezeigt habe, dass das Management das China-Geschäft nicht einfach aufgebe.Im Datacenter habe NVIDIA bereits Beschleuniger-Chips veröffentlicht, welche die Handelsbeschränkunken der US-Regierung umgehen würden. Mit den jüngst verschärften Maßnahmen seien aber auch Gaming-Grafikkarten wie die RTX 4090 betroffen. Das Tech-Portal wccftech habe am Donnerstag jedoch berichtet, dass NVIDIA mit der speziell für China entwickelten GeForce RTX 4090D den wichtigen Markt weiter bespielen wolle.Um die US-Richtlinien einzuhalten, solle die GPU laut dem Bericht eine etwas niedrige Performance als ihr großer Bruder aufweisen. Gleichzeitig solle die RTX 4090D sich eher für klassische Gaming-Anwendungen eignen. Wichtig, denn es habe Berichte gegeben, dass chinesische Datacenter die Gaming-Grafikkarten umgebaut hätten, um sie als KI-Beschleuniger einzusetzen. Genau das habe die US-Regierung eigentlich mit ihren Handelsrestriktionen verhindern wollen.Vor wenigen Wochen habe US-Handelsministerin Gina Raimondo die Chipfirmen aber bereits gewarnt. Sie habe gesagt, dass wenn man eine Grenze ziehe, die Chip-Unternehmen einfach einen neuen Chip knapp unter dieser Grenze entwickeln würden. "Das ist aber nicht produktiv", habe Raimondo gesagt und angekündigt, derartigem Vorgehen auch in Zukunft einen Riegel vorschieben zu wollen. Auch NVIDIA habe mit den A800- und H800-Chips eine abgespeckte Version ihrer A100/H100 für die ersten Exportbeschränkungen und jetzt die H20- oder L20-Chips im Datacenter oder die RTC 4090D im Gaming-Bereich für die neuste Verschärfung entwickelt.Die China-Problematik scheine bisher hinreichend eingepreist.Für Anleger besteht kein Handlungsbedarf - Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".(Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: