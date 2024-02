Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.02.2024/ac/a/n)



Santa ClaraKulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Amazon.com, Jeff Bezos, und NVIDIA würden zu den neuesten Investoren gehören, die Berichten zufolge in ein Startup-Unternehmen investieren würden, das einen humanoiden Roboter baue. Auch andere namenhafte Größen aus dem Tech und KI-Sektor wie Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) und OpenAI seien bereits mit an Bord.Bezos und NVIDIA sollten zu den neuen Geldgebern in einer Finanzierungsrunde von 675 Millionen Dollar bei Figure AI gehören. Das Unternehmen werde mit 2 Milliarden Dollar bewertet, habe Bloomberg unter Berufung auf Personen berichtet, die mit der Situation vertraut seien. Vertreter von Figure AI und seine Investoren hätten eine aktuelle Stellungnahme abgelehnt.Bezos werde wahrscheinlich 100 Millionen Dollar über seine Firma Explore Investments LLC investieren, während NVIDIA und ein mit Amazon verbundener Fonds wahrscheinlich jeweils 50 Millionen Dollar beisteuern würden, so die Nachrichtenagentur weiter. Vertreter von Figure AI hätten eine aktuelle Stellungnahme abgelehnt.Microsoft und OpenAI, der Erfinder des Chatbots ChatGPT, seien ebenfalls Teil der neuen Finanzierungsrunde von Figure AI, wobei Microsoft 95 Millionen Dollar und OpenAI 5 Millionen Dollar beisteuere. Über die Beteiligung von Microsoft und OpenAI sei bereits berichtet worden. WKN 855681 ) über seinen Risikokapitalfonds, Samsung und LG Innotek. Berichten zufolge würden auch mehrere Risikokapitalfirmen in das Robotik-Startup investieren.Figure AI arbeite an einem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Roboter, der sich wie ein Mensch verhalte und für Aufgaben eingesetzt werden könne, die für Menschen gefährlich oder ungeeignet seien.In der KI-Robotikbranche sei in letzter Zeit viel los gewesen. Anfang des Jahres habe das von OpenAI unterstützte norwegische Robotik-Startup 1X Technologies AS 100 Millionen Dollar erhalten. Das in Vancouver ansässige Unternehmen Sanctuary AI entwickele einen humanoiden Roboter namens Phoenix. Tesla arbeite ebenfalls an einem eigenen humanoidähnlichen Roboter namens Optimus, der nach Aussage des Firmenchefs Elon Musk im Laufe der Zeit zum größten Geschäftsbereich des Unternehmens werden könnte, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)