• Die zweitgrößte Veränderung erster Ordnung (21 Prozent) und der kleinste Umsatzträger (1,1 Milliarden Dollar) sei das Automobilsegment gewesen, wobei die verstärkte Nutzung durch die chinesischen Autohersteller Great Wall Motors und Li Auto im Mittelpunkt gestanden habe.



Der massive Gewinnanstieg des Unternehmens führe jedoch nicht zu einem massiven Dividendenbonus für langfristige Anleger. Da die Dividende bei 0,04 US-Dollar bleibe, liege die Rendite bei 0,02 Prozent. Das Unternehmen habe im Laufe des Jahres 9,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben - fast genauso viel wie die 10 Milliarden Dollar im vorangegangenen GJ.



NVIDIA sei in erster Linie als Designer tätig, während der Großteil der Fertigung und Montage der verschiedenen Komponenten von TSMC in Taiwan übernommen werde. Da es nicht die eine, richtige "Architektur" gibt und das Design in hohem Maße von der Anwendung abhängt, ist die "Hochwassermarke" des Unternehmens, die derzeit durch erfolgreiche Unternehmenskontakte und Kooperationen erreicht wird, mit dem Vorbehalt verbunden, dass seine Gegenspieler ständig versuchen werden, Kosten und Leistung je nach Bedarf zu optimieren, so Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares. (Analyse vom 23.02.2024)



Dublin (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Leverage Shares:Sandeep Rao, Analyst bei Leverage Shares, nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Es würden sich außerordentlich interessante Schlussfolgerungen ergeben, wenn man die wichtigsten Einzelposten mit einer Matrix erster Ordnung untersuche, um ihre Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu überprüfen, sowie mit einer Matrix zweiter Ordnung, um nachhaltige Wachstumstrends herauszufiltern.Nach dem Geschäftsjahr (GJ) 2022 hätten sich die weitgehend geordneten Trendverschiebungen explosionsartig verändert. Im aktuellen GJ würden die wichtigsten Erkenntnisse lauten:• Das Umsatzwachstum übertreffe die Umsatzkosten um das Dreifache, während die Betriebskosten nur um 2 Prozent steigen würden.• Bruttogewinn und Reingewinn hätten die Einbrüche des vorangegangenen GJ überwunden und würden eine massive Outperformance zeigen, die weit über die umsatzbezogene Entwicklung hinausgehe, während die Bruttomarge mit 73,8 Prozent eine Steigerung um 30 Prozent gegenüber dem vorangegangenen GJ aufweise.• Die Vorräte seien nur um 2 Prozent gestiegen, während ein massiver Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen das Umlaufvermögen auf einen 5-Jahres-Höchststand gebracht habe.Die Trends zweiter Ordnung würden jedoch zeigen, wie sehr dieses Momentum von historischen Trends abweiche. Praktisch kein einziger Posten weise in irgendeiner Form einen anhaltenden Wachstumstrend auf.Die Produkte des Unternehmens seien lange Zeit von Gamern und Krypto-Minern bevorzugt worden. In den letzten Jahren habe sich der Kundenmix jedoch deutlich in Richtung "Unternehmen" verschoben.• Das Segment der Rechenzentren habe einen Anstieg um 217 Prozent auf 47,5 Milliarden US-Dollar verzeichnet, wobei zahlreiche Unternehmenslösungen in den Bereichen Sprachmodelle, generative KI und medizinische Anwendungen zum Einsatz gekommen seien.• Sprachmodelle und generative KI würden im nächstgrößeren Segment - Gaming - großgeschrieben, was in diesem Jahr 10,4 Milliarden Dollar (15 Prozent Veränderung in der ersten Ordnung) eingebracht habe, wobei der Großteil auf den zunehmenden Erfolg bei Spieleentwicklern zurückzuführen sei.