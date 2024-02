Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

755,10 EUR +4,11% (23.02.2024, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

784,85 USD +16,32% (22.02.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe am Donnerstag gleich zwei neue Rekorde aufgestellt. Der Wert des Unternehmens habe dank des Kurssprungs nach den Quartalszahlen nicht nur ein neues Allzeithoch markiert, sondern habe auch den größten Wertzuwachs an einem Tag aller Zeiten hingelegt. Laut dem Analysehaus Bernstein dürfte die Rekordjagd damit allerdings noch nicht zu Ende sein.Mit einem Plus von 16,4 Prozent sei NVIDIA aus dem Donnerstaghandel gegangen, die Marktkapitalisierung des KI-Players sei um 277 Mrd. Dollar gestiegen. Damit habe NVIDIA den Rekord, den Meta erst Anfang des Monats mit einem Wertzuwachs von 197 Mrd. Dollar an einem Tag aufgestellt habe, nicht nur gebrochen, sondern ihn pulverisiert.Das US-Unternehmen könnte sogar noch in dieser Woche mit einer Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar den nächsten Meilenstein erreichen. Dafür müsste die Aktie am Freitag lediglich etwas mehr als drei Prozent steigen, was angesichts des bullishen Momentums alles andere als unwahrscheinlich sei.Die jüngsten Quartalszahlen von NVIDIA würden zeigen, dass der KI-Boom längst noch nicht vorbei sei. AKTIONÄR-Leser sind bei der Aktie bereits seit Ausgabe 40/22 an Board und freuen sich mittlerweile über ein Plus von mehr als 400 Prozent, so Michael Diertl. Abonnenten seien dank der Transaktionsbenachrichtigung per Mail zudem schon vor vielen anderen auf die KI-Perle Super Micro Computer aufmerksam geworden. Das Papier habe sich seit der Erstaufnahme ins AKTIONÄR-Depot mehr als verachtfacht. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: