Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Kräftige Kursgewinne bei Intel hätten am Dienstag auch dem Rest des Halbleiter-Sektors Rückenwind verliehen. Nach einer kurzen Konsolidierung zur Monatsmitte gehe die Dezember-Rally der NVIDIA-Aktie rund um das schönste Fest des Jahres weiter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei der Chip-Titel rund 0,9 Prozent auf 492,79 Dollar gestiegen.Das Rekordhoch bei 505,48 Dollar rücke damit wieder in Schlagdistanz - nur 2,5 Prozent würden ausgehend vom Dienstagsschlusskurs fehlen. Durchaus möglich also, dass die NVIDIA-Aktie in den letzten drei Handelstagen des Jahres noch auf ein neues Allzeithoch klettere.Charttechnisch würde der NVIDIA-Aktie der Ausbruch gelingen, wenn das Papier erneut über die Horizontale knapp über der psychologisch wichtigen 500-Dollar-Marke klettere. Schon einmal gelungen sei dies den Chip-Papieren im August, im November und im Dezember. Zuletzt hätten die Ausbrüche jedoch nicht nachhaltig bestätigt werden können - vielmehr sei stets eine kurze Konsolidierungsphase gefolgt.Nach unten habe dann jüngst die 50-Tage-Linie abgesichert, welche aktuell bei rund 463 Dollar verlaufe. Eine charttechnische Unterstützung liefere auch die Horizontale am Oktober-Verlaufshoch bei 467 Dollar.Denn NVIDIA bleibe der Top-Favorit in Sachen KI-Chips und die vergangenen Quartale seien für den Monopolisten einfach nur hervorragend gelaufen. Doch nicht nur das: Auch in den nächsten Quartalen habe der US-Konzern hohe Chancen, die Schätzungen der Analysten zu schlagen.Nachteil: Jede kleine Negativ-Nachricht zur Nachfrage-Situation springe direkt ins Auge. Das könnte für die erfolgsverwöhnte NVIDIA-Aktie durchaus mit Abwärtsrisiken verbunden sein.Anleger sichern daher die hohen Kursgewinne ab und ziehen den Stopp auf 370 Euro nach, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)