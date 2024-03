Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

872,40 EUR +3,77% (22.03.2024, 21:04)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

941,18 USD +2,93% (22.03.2024, 20:49)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während es die Anleger am US-Aktienmarkt nach den jüngsten Rekorden aller großen Leitindices etwas ruhiger angehen lassen würden, würden bei NVIDIA auch am Freitag die Bullen am Drücker bleiben. Mit einem Plus von rund 3,5 Prozent erobere der KI-Profiteur die Pole Position im NASDAQ 100 . Rückenwind liefere dabei ein weitere bullisher Analystenkommentar.Der jüngste Lobgesang auf NVIDIA komme aus der Schweiz, genauer gesagt von UBS-Analyst Timothy Arcuri. Nach der Teilnahme der Präsentation der neuen KI-Chip-Serie Blackwell und weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Entwicklerkonferenz GTC in dieser Woche sehe er NVIDIA "am Beginn einer ganz neuen Nachfragewelle von globalen Konzernen und Staaten". Und jeder dieser Abnehmer sei dabei "potenziell so groß wie ein großer US-Cloud-Kunde", so der Experte.Nach der Konferenz traue die UBS dem Chip-Spezialisten nun auch 2025 ein solides Wachstum zu und erwarte bis dahin einen Umsatzanstieg auf rund 150 Milliarden Dollar. Das entspräche einem Anstieg um 30 Prozent.Folglich habe Arcuri seine Kaufempfehlung für die NVIDIA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 800 auf 1.100 Dollar erhöht. Viel fehle dem KI-Überflieger aber auch dorthin nicht mehr, denn am Freitag klettere der Kurs mit einem Plus von über 3 Prozent auf 943,86 Dollar. Das bisherige Rekordhoch vom 8. März bei 974 Dollar sei damit wieder in greifbarer Nähe.Der Ausbruch über die psychologisch wichtigen 1.000 Dollar dürfte bei NVIDIA nur noch eine Frage der Zeit sein. Seit der Erstempfehlung des "Aktionär" im September 2022 zu 129,54 Euro summiere sich das Plus aber schon heute auf rund 570 Prozent.Investiere Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link