Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Chipkonzern setze mit dem US-Softwaregiganten Microsoft auf neue Supercomputer und treibe mit Unternehmen wie BYD und Mercedes-Benz das Selbstfahren voran. NVIDA habe zum Jahreswechsel ein regelrechtes Newsfeuerwerk gezündet und lege nun nach. So werde man mit Microsoft zusammenarbeiten, einen "massiven Cloud AI Computer" zu bauen. 10.000de A100 und H100 GPUs von NVIDIA würden kombiniert, um Firmen bei der Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz zu helfen."Die Nutzung in der Industrie beschleunigt sich", so NVIDIA. Es entstehe eine Welle von neuen Start-ups und Forschern, die neue Technologien wie die nun geplante "State-of-the-art"-Infrastruktur einsetzen würden. Die Anwendungen seien vielfältig. Mittlerweile sei es dank der NVIDIA-Broadcast-App etwa möglich, bei einem Video-Call Notizen abzulesen - ohne dass der Gegenüber die Ablenkung bemerke: NVIDIA-KI generiere täuschend echte, künstliche Augen, die weiter in die Kamera blicken würden. Identisch seien auch im Computer nachgebaute Autofabriken, in denen kostengünstig Tests und Veränderungen vor dem Einsatz in der echten Fabrikhalle durchgeführt würden.Auf der CES habe NVIDIA jünst auf die Chancen des Selbstfahrens verwiesen. Mercedes-Benz oder BYD würden etwa auf das Know-how der US-Konzerns setzen. Neue Berichte gebe es zu NVIDIA-Gaming-Funktionen in BYD- und Polestar-Autos. Bereits bekannt sei, dass BYD ab 2023 einen Teil seiner Fahrzeuge mit der Plattform NVIDIA Drive Hyperion ausstatten wolle. Diese seien mit einer Sensorsuite ausgestattet, die über Kameras, Radar- und Ultraschallgeräte verfüge. Das Wachstum sei immens: Bis 2035 werde sich laut NVIDIA zufolge die Anzahl der Autos mit Roboter-Funktionen von 10 auf 120 Mio. mehr als verzehnfachen.NVIDIA sei seit Jahren Partner von Amazon Web Services, Google und Microsoft. Auch KI-Genie Prof. Sepp Hochreiter, Miterfinder der Long-Short-Term-Memory nutzt den Marktführer und bestätigte uns im Vorjahr: "NVIDIA und deren GPUS sind de facto Standard - da kommt keiner ran.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 18.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link