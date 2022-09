Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die rasante Talfahrt bei der NVIDIA-Aktie halte an. Nachdem Anleger den Schock aufgrund von US-Exportkontrollen für Datacenter-Prozessoren nach China verdaut hätten, habe sich die NVIDIA-Aktie nur kurz erholen können. Denn der Inflationsschock habe der NVIDIA-Aktie am Dienstag erneut heftig zugesetzt und sie auf ein neues 52-Wochen-Tief gedrückt.Satte 9,5% sei es am Dienstag für die NVIDIA-Aktie nach unten gegangen, nachdem die Inflationsdaten aus den USA den Anlegern einen erneuten Schock verpasst hätten. Spätestens jetzt sei klar, dass zur strukturellen Bekämpfung der steigenden Teuerung wohl ein aggressiveres Vorgehen der US-Notenbank FED von Nöten sei.Die Märkte würden daher nun mit einer Zinserhöhung um mindestens 75 Basispunkte in der nächsten Woche rechnen und mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 20% würden die Trader sogar 100 Basispunkte im Bereich des Möglichen sehen. Das sei weit von den 50 Basispunkten entfernt, die sich Anleger zuvor aufgrund einer vermeintlich nachlassenden Inflationsdynamik erhofft hätten.Steigende Zinsen seien ganz allgemein gesprochen für den Aktienmarkt eher negativ zu werten, da zinstragende Anlagen wie z.B. Anleihen attraktiver würden. Insbesondere für hoch bewerteten Wachstumsaktien wie NVIDIA seien steigende Zinsen Gift, da die in der Zukunft liegenden Cashflows nun in den Analystenmodellen höher diskontiert weürden. Dies habe niedrigere Kursziele zur Folge, was die Aktien zusätzlich belasten könne."Der Aktionär" habe nach den enttäuschenden Q2-Zahlen vor einer Konsolidierungsbewegung gewarnt. Dass nun zusätzlich ein China-Exportverbot und die Inflationsdaten auf der NVIDIA-Aktie laste, sorge für noch schneller purzelnde Kurse. Denn fundamental habe der Chip-Riese kurzfristig das Vertrauen der Anleger verspielt, welches in Verbindung mit der noch bestehenden Langfrist-Fantasie den schlechten Nachrichten etwas Einhalt geboten hätte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.