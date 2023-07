unter folgendem Link.



424,05 EUR +1,34% (28.07.2023, 22:26)



467,50 USD +1,85% (28.07.2023, 22:00)



US67066G1040



918422



NVD



NVDA



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Aktien von NVIDIA, dem führenden Hersteller von Grafikprozessoreinheiten, würden ihre beeindruckende Rally fortsetzen. Mut mache v.a., dass Big Player der Technologiebranche weiterhin massiv in Künstliche Intelligenz (KI) investieren wollten. Trotz einer Kürzung der Investitionsprognosen durch Meta Platforms, bleibe die Nachfrage nach KI-Produkten, von denen Nvidia erheblich profitiere, ungebrochen stark.Im Jahr 2023 sei der Aktienkurs von NVIDIA um mehr als 220% gestiegen und habe damit den Branchen-Index PHLX Semiconductor, der um 51% gestiegen sei, und den S&P 500 Index, der um 20% geklettert sei, weit übertroffen. Der Kursanstieg folge auf eine Reihe von Entwicklungen, die darauf hindeuten würden, dass die KI-Investitionen von Tech-Giganten wie Meta Platforms, Microsoft und Alphabet weiterhin stark bleiben würden, auch wenn Meta Platforms seine Investitionsprognosen für 2023 gesenkt habe.Laut Mark Lipacis, Analyst bei Jefferies, bedeute die Reduzierung von Meta Platforms nicht zwangsläufig eine Kürzung der Gesamtinvestitionspläne, sondern sie sei eher auf Kosteneinsparungen, insbesondere bei Nicht-KI-Servern, und Verschiebungen von Investitionen in das Jahr 2024 aufgrund von Verzögerungen bei Projekten und Gerätelieferungen zurückzuführen. Er sei der Meinung, dass die Aussagen von Meta Platforms, Microsoft und Alphabet zu Investitionen und KI-Ausgaben für NVIDIA "weitgehend positiv" seien. Dies sei eine ermutigende Nachricht für NVIDIA, die zu Beginn des Jahres eine neue Palette von KI-zentrierten GPUs veröffentlicht habe. Darüber hinaus habe der US-Konzern kürzlich ein Programm namens AI Lighthouse angekündigt, in dem sie mit ServiceNow und Accenture zusammenarbeiten werde, um Unternehmen bei der Entwicklung ihrer eigenen generativen KI-Systeme zu unterstützen.NVIDIA sei angesichts der anhaltenden starken Nachfrage nach KI-Produkten und der positiven Aussichten in einer sehr günstigen Position. Mit seiner führenden Position in der GPU-Technologie und seinem Engagement für die Weiterentwicklung der KI im Unternehmensbereich sehe die Zukunft für NVIDIA sehr vielversprechend aus. Anleger sollten dabeibleiben und die Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU