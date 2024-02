Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

652,00 EUR +0,17% (08.02.2024, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

699,10 USD -0,27% (08.02.2024, 16:22)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.02.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Rally vor Quartalszahlen - Analysten setzten immer noch einen drauf - AktiennewsDer Börsenhighflyer Nummer 1 in den USA ist seit geraumer Zeit der Chiphersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), so die Experten von XTB.Mit der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz, und die dafür benötigten Halbleiter, sei die Aktie zum Mega-Star für die Börsianer geworden. Erst am 21. Februar melde das Unternehmen seine Quartalszahlen. Aber die Aktie steige im Vorfeld immer weiter an, und die Analysten würden diese Rally befeuern.Erst vor drei Tagen habe Goldman Sachs sein Kursziel von 625 Dollar auf 800 Dollar erhöht (aktueller Kurs 700,99 Dollar). Auch diese Woche habe Morgan Stanley sein Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 603 auf 750 Dollar erhöht. Die Euphorie um mögliche massive Umsatz- und Gewinnsteigerungen scheine grenzenlos zu sein.Auch berichte The Street heute von einem Analysten namens Bruce Kamich von "Real Money Pro". Im März 2023 habe er vorausgesagt, dass "Investoren nach weiteren Gewinnen Ausschau halten sollten". Und vor kurzem habe er davon gesprochen, dass Aktien eines Tages 726 Dollar erreichen könnten. Kamich, ein technischer Analyst, untersuche Preis- und Volumentrends. Seine jüngste Einschätzung zu NVIDIA sei nach wie vor gemischt. Er befürchte, dass die Aktie zu weit und zu schnell gelaufen sei.Die Aktien würden laut Kamich über der steigenden 50-Tage-Durchschnittslinie handeln und seien über der steigenden 200-Tage-Durchschnittslinie überkauft. Die NVIDIA-Aktie befinde sich oberhalb der steigenden 40-Wochen-Durchschnittslinie. Das Handelsvolumen sei in den letzten fünf Monaten zurückgegangen, und das sei negativ. Die Point-and-Figure-Charts würden jedoch ein weiteres Aufwärtsziel erkennen lassen. Kamich sehe ein neues Kursziel bei 757 Dollar.Je weiter die Aktie ansteige, desto höher sei aber die Fallhöhe. Würden die immens hohen Erwartungen an Umsatz und Gewinn, die im stetigen Kursanstieg vorab eingepreist würden, am 21. Februar auch nur ansatzweise enttäuscht, könnte die Aktie kräftig abstürzen. Anleger könnten reihenweise Kasse machen nach enormen Gewinnen in der Aktie in den letzten Monaten. Anleger sollten nie vergessen, dass auch die schönste Rally nicht ewig anhalten könne. Selbst wenn eine Aktie mit guten Fundamentaldaten untermauert sei und langfristig weiter steigen könne, so seien massive Preiskorrekturen zwischendurch stets möglich, sozusagen als reinigendes Gewitter für Übertreibungen. (News vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link