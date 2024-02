Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

675,10 EUR +0,21% (19.02.2024, 14:31)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

725,62 USD -0,13% (16.02.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Anleger seien vergangene Woche im NASDAQ 100 auf die Bremse getreten. Auch bei der NVIDIA-Aktie sei die rasante Rally vorerst gestoppt worden. Das dürfte aber nur eine Momentaufnahme sein, denn Mittwochabend lege der Chip-Konzern seine Q4-Zahlen vor, die vom Mega-Trend Künstliche Intelligenz profitieren dürften - und auch am nächsten großen Tech-Trend sei NVIDIA dran.Natürlich sei die KI gerade das große Thema an den Märkten. Doch eine ganz neue Art des Computings, an der aktuell verstärkt geforscht werde, verspreche enorme Leistungssprünge. Die Rede sei vom Quanten-Computing. Spannend sei dabei, dass sich die beiden Tech-Megatrends nicht ausschließen, sondern ergänzen würden - wenn auch bei Wagniskapitalgebern die KI dem Quanten-Computing zuletzt klar die Show gestohlen habe.Denn Quantum-Computing könne die KI durch Beschleunigung von Hochleistungsrechnern (HPC) verbessern - beispielsweise bei der generativen Chemie oder der Simulation digitaler Zwillinge. Die KI dürfte sequenzierte Aufgaben besser bewältigen und das Quanten-Computing wäre besser für die Wahrscheinlichkeitsrechnung geeignet.Das habe auch NVIDIA erkannt und spezielle Softwareangebote wie die CUDA Quantum Platform oder das cuQuantum-SDK entwickelt. Gemeinsam mit den Grace Hopper Chips von NVIDIA würden die Software-Tools jetzt auch vom Pawsey Supercomputing Research Centre eingesetzt, das dem Quanten-Computing zum kommerziellen Durchbruch verhelfen wolle.NVIDIA sei direkt dran am nächsten Mega-Trend im Technologiesektor - und könne auch hier mit seinem Kombi-Angebot aus Entwicklungssoftware und passender Hardware überzeugen. In Sachen Langfrist-Fantasie ist das ein weiterer Pluspunkt für die NVIDIA-Aktie, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Aktuell würden sich die Anleger jedoch voll auf die KI und die Q4-Zahlen konzentrieren. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link