Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe am Mittwochabend seine Q2-Zahlen abgeliefert und erneut die Anleger enttäuscht. Während die schwache Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal nach der Umsatzwarnung Anfang August zwar keinen mehr geschockt habe, habe die Prognose für das dritte Quartal einen ganz üblen Nachgeschmack hinterlassen. In einer ersten Reaktion sei die NVIDIA-Aktie nachbörslich rund 3,8 Prozent gefallen.NVIDIA habe im zweiten Quartal (bis Ende Juli) einen Umsatz von 6,70 Milliarden Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,51 Dollar erwirtschaftet. Der nur um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegene Umsatz habe den vorläufigen Daten von Anfang August entsprochen. Beim Gewinn je Aktie, der zuvor nicht kommuniziert worden sei, habe der Chip-Konzern leicht unter den Erwartungen der Analysten von 0,53 Dollar gelegen.Die Geschäftsführung habe die Anleger zwar bereits auf fallende Gaming-Umsätze eingestellt. Doch der Umsatzeinbruch in Höhe von 33 Prozent auf 2,04 Milliarden Dollar müsse erst einmal verkraftet werden. Das schwache Gaming-Segment, wo gemeinsam mit dem OEM-Partnern Preisrabatte angeboten werden müssten, um die vollen Lager mit alten Grafikkarten der RTX-30-Serie zu leeren, sei auch der Grund für massiv auf 43,5 Prozent gesunkene Bruttomarge.Über die Schwäche helfe das unverändert starke Data-Center-Segment hinweg, das kräftige 61 Prozent auf 3,81 Milliarden Dollar habe zulegen können. Umsatztreiber seien erneut die anhaltenden Investitionen der Hyperscaler gewesen - also den großen Cloud-Kunden wie Amazon, Microsoft oder Oracle.Das Automotive-Segment, in dem Analysten reichlich Zukunftspotenzial sehen würden, sei um 45 Prozent gewachsen, habe allerdings nur 220 Millionen Dollar zum Umsatz beigesteuert. Im Bereich Professional Visualization, wo NVIDIA unter anderem seine Omniverse-Plattform rund um VR/AR-Entwicklung und digitale Zwillinge veranschlage, seien die Erlöse vier Prozent auf 496 Millionen Dollar geschrumpft. Beide Segmente stünden aber noch am Anfang und durch große Deals ausgelöste Umsatzschwankungen sollten nicht auf die Goldwaage gelegt werden.Insgesamt werde ein Erlös von 5,90 Milliarden Dollar erwartet. Gegenüber dem Vorjahresquartal würde dies einem Umsatzeinbruch von 17 Prozent bedeuten. Die bereinigten Bruttomargen sollten sich auf rund 65 Prozent belaufen und damit unter den 67 Prozent des Vorjahres liegen."Der Aktionär" habe mit einer schwachen Prognose gerechnet. Doch ein Umsatzeinbruch von 17 Prozent sei eine Hausnummer und so von keinem Analysten erwartet worden. NVIDIA scheine sich in Sachen Preisbildung und bei der Nachfrage von Grafikkarten mächtig verkalkuliert zu haben. Es dürfte länger als ein drittes Quartal dauern, bis sich hier wieder Normalität einstelle - insbesondere weil ein zusätzlicher Nachfrageeinbruch auf Kryptoseite durch den Ethereum-Merge anstehe."Der Aktionär" rät daher nur langfristig orientierten Anlegern an den Aktien von NVIDIA festzuhalten, so Benedikt Kaufmann. Denn die Chancen rund um Automotive und Omniverse sowie das wachstumsstarke neue Kerngeschäft Data-Center würden bestehen bleiben. Zudem sei die Bewertung im historischen Vergleich attraktiv. Kurzfristig stünden bei der NVIDIA-Aktie allerdings alle Zeichen auf Korrektur. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link