Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

426,65 EUR -1,33% (16.10.2023, 14:08)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

454,61 USD -3,16% (13.10.2023)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (16.10.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktinanalyse zum Kauf der Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA).An NVIDIA führe in puncto KI aktuell kein Weg vorbei - der Marktanteil bei den wichtigen KI-Chips werde auf über 70% geschätzt. Das Unternehmen habe seine Dominanz erreicht, indem es den KI-Trend frühzeitig erkannt hab und nun Chips, Software und Zugang zu spezialisierter Infrastruktur für Rechenzentren aus einer Hand anbiete. Nachdem die Aktie Anfang 2023 eine Marktkapitalisierung von USD 1 Bio. erreicht habe, habe sie ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.Trotz des massiven Kursanstieges sei die Bewertung aufgrund der zuletzt sehr guten Ergebnisse sowie der erhöhten Umsatz- und Gewinnschätzungen moderat geblieben. Zwar weise die Aktie gegenüber den Peers einen gewissen Bewertungsaufschlag auf, der dem Analysten aber in Anbetracht der im Moment unangefochtenen Marktposition im hochprofitablen KI-Bereich als gerechtfertigt erscheine.Dementsprechend revidiert Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine derzeitige Empfehlung auf "Kauf" und erhöht in Anbetracht der nach wie vor starken Nachfrage sein Kursziel auf USD 530. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes unter Verwendung von Konsensschätzungen sowie eines unterstellen Bewertungsaufschlages aufgrund der aktuell dominanten Positionierung des Unternehmens. (Analyse vom 16.10.2023)